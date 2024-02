Dorgu AC Milan, spunta il RETROSCENA: cosa è successo lo scorso dicembre

Dorgu Milan, spunta il RETROSCENA sul terzino classe 2004 di proprietà del Lecce: cosa è successo lo scorso dicembre

Spunta un retroscena molto interessante sul calciomercato Milan. Lo scorso dicembre i rossoneri hanno provato a fare un tentativo per Patrick Dorgu, terzino di proprietà del Lecce.

I rossoneri, come raccontato da Tuttomercatoweb, cercavano un terzino sinistro giovane da mettere alle spalle di Theo Hernandez da far crescere per il presente e il futuro e hanno sondato il terreno per capirne i costi e la fattibilità. Chiara però la risposta di Corvino: i gioielli non lasciano a stagione in corso.

