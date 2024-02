Dorgu AC Milan, rossoneri pronti ora ad andare alla carica! Le NEWS

Dorgu Milan, rossoneri pronti ora ad andare alla carica! Le ultimissime sul futuro del talento di proprietà del Lecce

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Diavolo è seriamente interessato a Dorgu.

I rossoneri avrebbero messo nel mirino il terzino di proprietà del Lecce (che nelle ultime settimane ha rifiutato un’offerta proveniente dal Galatasaray) e sarebbero pronti a sfidare l’Atletico Madrid in vista dell’estate.

