Dorgu AC Milan, rossoneri pronti a sferrare l’assalto! Il piano per l’estate

Dorgu Milan, rossoneri pronti a sferrare l’assalto al terzino di proprietà del Lecce! Il piano per l’estate

Arrivano primi importanti aggiornamenti riguardanti l’interesse del Milan nei cronfronti di Dorgu. Il giocatore di proprietà del Lecce è un obiettivo concreto del calciomercato rossonero.

Pubblicità

Come riportato dal giornalista Luca Momblano, i rossoneri lo stanno monitorando in vista della prossima sessione estiva. Potrebbe essere uno dei rinforzi per convincere Antonio Conte a subentrare sulla panchina.

Pubblicità

The post Dorgu Milan, rossoneri pronti a sferrare l’assalto! Il piano per l’estate appeared first on Milan News 24.