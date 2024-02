Dorgu AC Milan, Furlani vuole il terzino del Lecce: pronta questa CIFRA! DETTAGLI

Dorgu Milan, Furlani vuole il terzino del Lecce: pronta questa CIFRA! I DETTAGLI sul possibile colpo di calciomercato

Patrick Dorgu sta facendo una buonissima stagione con il Lecce, e come accade in questi casi, le voci di un suo possibile addio nella prossima sessione di calciomercato sono all’ordine del giorno.

Come riportato da CalcioLecce, Corvino ha ricevuto una grande offerta dal calciomercato Milan: addirittura a doppia cifra. Staremo a vedere come si evolverà la situazione legata al giovane e promettente terzino.

