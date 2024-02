Doppietta Camarda, AC Milan Primavera Sassuolo 3-0: gol straordinario alla Van Basten del gioiello rossonero – NEWS

Doppietta Camarda: gol straordinario alla Van Basten del gioiello rossonero. E il Milan Primavera si porta sul 3 a 0. Ecco il video

Doppietta di Francesco Camarda che segna un colpo di testa alla Marco Van Basten, anticipo di testa e palla all’angolo lontano, e porta il Milan Primavera sul 3 a 0 contro il Sassuolo.

Francesco Camarda scores a Marco Van Basten esque Header to make it 3-0 pic.twitter.com/edKBeg9APM — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) February 10, 2024

L’attaccante rossonero aveva realizzato anche la rete del vantaggio, trasformando dal dischetto il calcio di rigore. In gol anche Sia.

