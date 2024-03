Doppietta Baby Camarda, show del gioiello del del #Milan AC Primavera con la maglia dell’Italia U17 – NEWS

16:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Doppietta Camarda, show del gioiello del del Diavolo Rossonero Primavera con la maglia dell’Italia U17: i suoi gol nel match contro il Belgio Francesco Camarda continua a mettersi in mostra e lo fa anche con la maglia della Nazionale, realizzando una doppietta anche con l’Italia U17. Tripletta #Camarda 🔥 📹 @Scout7Calcio pic.twitter.com/VMR33S0Gjc — Diavolo Rossonero Zone (@theDiavolo RossoneroZone_) […]

