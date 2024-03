Doping, l’ex Fc Internazionale Gabigol sospeso per due anni! TUTTI i #particolari della situazione

23:34, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Doping, l’ex Inter Gabigol sospeso per due anni! TUTTI i #particolari della situazione e il motivo della squalifica Gabigol, ex Inter ora al Flamengo, è stato sospeso per due anni per aver ostacolato lo svolgimento dell’esame antidoping dello scorso 8 aprile 2023, a Ninho do Urubu. Il risultato è stato negativo ma l’atteggiamento si è configurato come […]

