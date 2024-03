Donnarumma para il rigore di Rondon: il portiere salva l’Italia col Venezuela – NEWS

23:33, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Donnarumma para il rigore di Rondon: il portiere salva l’Italia col Venezuela dopo appena 3 minuti – VIDEO

Donnarumma dopo appena 3 minuti dall’inizio di Italia Venezuela ha salvato gli azzurri con un miracolo dei suoi.

PENALTY SAVE | ITALY 0-0 VENEZUELA | DONNARUMMA SAVES RONDON’S PENALTYpic.twitter.com/Pr3drNVMDf — SimplyGoal (@SimplyGoal) March 21, 2024

Il portiere ha parato il rigore battuto da Rondon per fallo commesso da Buongiorno al 2′. Per l’ex obiettivo di #mercato della Juve si tratta del primo rigore parato in partita in maglia azzurra dopo i 5 incassati in precedenza.

