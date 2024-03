Donnarumma #Milan AC, parla la mental coach, la dichiarazione ufficiale: «Legatissimo ai diavoli rossoneri» #Intervista #News #Ultimora. E spunta il indiscrezione sul ritorno a #Milan ACo

13:45,30 Mar 2024, MILANELLO.

Donnarumma-Diavolo Rossonero, Nicoletta A.S. Romanazzi, mental coach del portiere del PSG ed ex rossonero, ha svelato alcuni importanti particolari Intervistata da Sportweek, Nicoletta A.S. Romanazzi, mental coach di Gigio Donnarumma e non solo, ha dichiarato: PAROLE – «È legatissimo al Diavolo Rossonero e a Diavolo Rossoneroo, sapevo che sarebbe stata una grande sofferenza quella reazione da parte dei suoi ex […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Donnarumma Diavolo Rossonero, parla la mental coach: «Legatissimo ai rossoneri». E spunta il retroscena sul ritorno a Diavolo Rossoneroo appeared first on Diavolo Rossonero News 24.