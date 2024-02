Donnarumma lascia il Psg? Francesi insoddisfatti dell’ex #Milan AC: spunta già il POSSIBILE SOSTITUTO

20:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Donnarumma lascia il Psg? Francesi insoddisfatti dell’ex Diavolo Rossonero: spunta già il possibile SOSTITUTO del portiere

Sky Sport Deutschland riporta importanti aggiornamenti di casa Psg sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il #club francese, infatti, starebbe pensando di cambiare portiere in vista della prossima stagione, insoddisfatto del rendimento dell’ex Diavolo Rossonero.

Per questo motivo, Al-Khelaifi avrebbe contatto Gregor Kobel, numero uno del Borussia Dortmund, seguito anche da Chelsea, Manchester United e Tottenham. Contratto fino al 2028 con i tedeschi per l’estremo difensore, che gradirebbe il trasferimento all’ombra della Tour Eiffel.

