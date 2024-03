Donnarumma #Juve, i bianconeri ripensano all’ex Milan: cosa trapela ufficiosamente

15:03, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gianluigi Donnarumma starebbe valutando l’ipotesi di lasciare il PSG, la Juve sarebbe una destinazione gradita

Come rivelato d a”Fichajes.net”, Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 attualmente al Paris Saint-Germain e titolare della nazionale italiana, potrebbe essere il grande #colpo di mercato della Juve nella prossima estate. Sembrerebbe che il giovane estremo difensore non abbia più intenzione di competere con Keylor Navas per il posto da titolare a Parigi e stia considerando seriamente un cambio di squadra.

La Juventus sarebbe la destinazione preferita da Donnarumma, con i bianconeri che, stando alle voci, starebbero valutando attentamente la possibilità di acquistare il suo cartellino. Questo interesse potrebbe essere rafforzato anche dalla scadenza nel 2025 del contratto di Wojciech Szczesny, attuale portiere titolare della Juve.

Donnarumma, noto per le sue eccellenti prestazioni sia a livello di club che in nazionale, rappresenterebbe un rinforzo di alto livello per la Juventus, aggiungendo qualità e esperienza alla squadra. Resta da vedere se il trasferimento si concretizzerà effettivamente e quali saranno gli sviluppi futuri in merito a questa interessante trattativa di mercato.

