Donnarumma elogiato dopo le polemiche: per i francesi l’ex #Milan AC è tra i best al mondo

17:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Donnarumma elogiato dopo le polemiche: per i francesi l’ex Diavolo Rossonero è tra i migliori al mondo. Il parere di Footmercato

Dopo un periodo difficile, l’ex Diavolo Rossonero Donnarumma è tornato ad alti livelli e in Francia lo paragonano ai primi al mondo, indispensabile per il PSG. In particolare, Footmercato ha elogiato così la prestazione del portiere contro il Monaco.

L’ANALISI – «Dove sarebbe il Paris Saint-Germain senza di lui? E soprattutto, attualmente è il miglior portiere del mondo? Ha semplicemente tenuto a galla i compagni per tutta la partita».

