Djalo Vecchia Signora Juventina, oggi già al lavoro. Svelato il piano di recupero: tutti i dettagli

Djalo Juve, oggi già al lavoro il difensore portoghese. Svelato il piano di recupero per lui: ecco tutti gli ultimi dettagli

Come spiegato da Tuttosport, Tiago Djalo già in questa mattinata sarà al lavoro con la Juve per la seduta di allenamento di preparazione in vista del match con l’Empoli.

Il ginocchio è ormai guarito e lo hanno confermato anche le visite mediche, ma il suo inserimento in gruppo sarà in ogni caso graduale, perchè nessuno ha intenzione di correre rischi verso il nuovo arrivato.

DJALO JUVE, ECCO CHI E’ IL NUOVO DIFENSORE BIANCONERO

