Djalo Vecchia Signora Juventina, niente prestito: resterà alla corte di Allegri

Djalo Juve, niente prestito: resterà alla corte di Allegri. Il difensore svolgerà le visite mediche lunedì al J Medical

Saranno giorni caldi quelli che vivrà Djalo a partire da domani, quando arriverà a Torino. Dopo la cessione di Ranocchia al Palermo la Juve è pronta a ufficializzare il colpo per la difesa.

Djalo, come sottolineato da Tuttosport, ha avuto il via libera per partire e lunedì svolgerà le visite mediche al J Medical. L’ipotesi prestito non è mai stata presa in considerazione, anzi. L’intenzione di Djalo era proprio quella di arrivare alla Juve per restare da subito alla corte di Allegri. E così sarà.

