Djalo Vecchia Signora Juventina, il Lille dice sì! Accordo con il club: cosa manca ora

Djalo Juve, il Lille dice sì all’affare con i bianconeri! Accordo con la società francese: ecco cosa manca adesso

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Juve e Lille hanno finalmente trovato un accordo per il trasferimento di Tiago Djalo a gennaio, per una cifra di 3,5 milioni di euro da versare nelle casse dei francesi come contributo.

Ora, il destino del giocatore è nelle sue mani: dovrà decidere se abbracciare l’opportunità di passare subito in bianconero o aspettare invece l’Inter, rimandando la sua scelta all’estate. Nel caso optasse per la seconda opzione, Romano svela che il Lille ha intenzione di escludere il centrale dalla squadra per i prossimi 6 mesi.

