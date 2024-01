Djalo Vecchia Signora Juventina, il difensore sarà a Torino la settimana prossima: fissate le visite mediche

Djalo Juve, il difensore sarà a Torino la settimana prossima: fissate le visite mediche. Tutto fatto per il difensore

E’ tutto fatto per il trasferimento di Djalo dal Lille alla Juve per 3,5 milioni più bonus (massimo 3,5) e percentuale sulla futura rivendita (10%). Il giocatore è infatti atteso a Torino a partire dalla prossima settimana per effettuare le visite mediche. Per lui è pronto un contratto di 4 anni.

A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport.

