Djalo Vecchia Signora Juventina: i bianconeri fanno sul serio ma lui ha un’altra preferenza. Cosa sta succedendo

Djalo Juve: i bianconeri fanno sul serio ma lui ha un’altra preferenza. Cosa sta succedendo nella corsa al difensore

Come riferito da Sky, il calciomercato Juve fa sul serio per quanto riguarda Tiago Djalò, possibile colpo a parametro zero in estate visto il contratto in scadenza.

Il difensore, però, starebbe dando priorità all’Inter in questo momento, visto che i nerazzurri sono stati i primi ad interessarsi a lui. Dal canto suo, il Lille starebbe spingendo per un addio a gennaio, in modo da ottenere dei ricavi e non perdendo così il giocatore a zero a giugno.

