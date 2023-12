Djalo Vecchia Signora Juventina, Fc Internazionale in vantaggio ma Giuntoli lavora sottotraccia per lo “sgarbo”

Djalo Juve, c’è un accordo di massima con l’Inter, ma non ancora definitivo. La Juve si è fatta sotto e ora Giuntoli medita l’affondo

Tiago Djalò, difensore 23enne nazionale portoghese, non firmerà il rinnovo di contratto con il Lille. L’Inter si è mossa in anticipo per giugno, incassando il via libera del centrale che però piace ad altri top club in Europa.

Nei giorni scorsi anche Giuntoli ha sondato il portoghese, nel tentativo di anticipare l’affondo a gennaio per la sua Juve. Questo offrendo al Lille (che lo perderà a scadenza a giugno) un paio di milioni. Ora, secondo la Gazzetta dello Sport, si attende la riposta definitiva del giocatore che sta valutando il suo futuro.

The post Djalo Juve, Inter in vantaggio ma Giuntoli lavora sottotraccia per lo “sgarbo” appeared first on Juventus News 24.