Djalo Vecchia Signora Juventina, dopo la Salernitana partirà l’assalto decisivo: due opzioni per il difensore

Djalo Juve, dopo la Salernitana partirà l’assalto decisivo: due opzioni per il difensore. Le ultime della situazione

La Juve ieri ha effettuato il sorpasso sull’Inter per Djalo, trovando l’accordo col Lille per l’acquisto a titolo definitivo da subito per 3 milioni più bonus e ottenendo il si del difensore.

Come spiegato da Tuttosport, l’assalto decisivo con l’agente del giocatore partirà dopo la partita con la Salernitana. Poi saranno due le opzioni per il futuro di Djalo, visto che sta ancora recuperando dall’infortunio al crociato patito la scorsa primavera: o resterà in Ligue 1 fino a giugno per riprendersi con calma o sarà portato subito a Torino per imparare la lingua e cominciare l’ambientamento nel gruppo e nella Serie A.

