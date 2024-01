Djalo Vecchia Signora Juventina, cresce l’attesa: cosa manca per chiudere l’affare

Djalo Juve, cresce l’attesa: cosa manca per chiudere l’affare per il difensore che nei prossimi giorni arriverà a Torino

L’affare Djalo alla Juve non è stato ancora chiuso per un motivo: i bianconeri hanno l’indice di liquità negativo e quindi devono prima vendere un giocatore.

Nello specifico, come spiegato da Tuttosport, si tratta di Ranocchia la cui cessione al Palermo per 3 milioni più 1 di bonus sarà ufficializzata all’inizio della prossima settimana. A quel punto la Juve chiuderà per Djalo che nei prossimi giorni arriverà a Torino per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto.

