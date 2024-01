Djaló Vecchia Signora Juventina: cosa manca per l’arrivo in Italia e le visite mediche. ULTIME

Djaló Juve: cosa manca per l’arrivo in Italia e le visite mediche. Le ULTIME novità sul difensore portoghese

Come riferito da Fabrizio Romano, la Juve è pronta per gli ultimi colloqui e poi l’accordo definitivo con Tiago Djaló sarà concluso. È solo questione di tempo.

Ultimi dettagli da definire in casa bianconera, poi verranno prenotate le visite mediche per la prossima settimana. Djaló è in arrivo a Torino.

