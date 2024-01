Djalo Vecchia Signora Juventina, Allegri ha un piano: l’indisponibilità e non solo, ecco come lo inserirà tra i titolari

Djalo Juve, Allegri ha un piano per il difensore portoghese: ecco come lo inserirà tra i titolari subito dopo l’infortunio

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è pronto ad accogliere Tiago Djalo, in arrivo domani per iniziare la sua nuova avventura in bianconero.

Il portoghese è reduce da un infortunio e, per questo, verrà calato con calma all’interno degli schemi difensivi della Juve, che sa ora di poter passare anche ad una difesa a quattro con il suo arrivo. Il tutto, però, in vista della prossima stagione, il primo vero e proprio banco di prova dell’ex Lille.

