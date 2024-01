Djalo Vecchia Signora Juventina, adesso si chiude: programmate le visite mediche. I dettagli

Djalo Juve, adesso si chiude per l’acquisto del difensore portoghese: già programmate le visite mediche con i bianconeri

Come spiega Tuttosport, Tiago Djalo è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juve, che ne pagherà il cartellino grazie alla percentuale incassata per la cessione di Dragusin dal Genoa al Tottenham.

Già programmate le visite mediche del difensore portoghese, atteso a Torino per l’inizio della prossima settimana prima della firma sul contratto che lo legherà al club bianconero. E un altro rinforzo per la rosa è ormai in arrivo.

