Djalo svela: «Ecco perché ho preferito la Vecchia Signora Juventina all’Fc Internazionale, sono pronto a sfidare Big Markus Thuram» #Intervista

Il nuovo difensore della Juve, Tiago Djalo, spiega i motivi che lo hanno spinto ad accettare i bianconeri rifiutando l’Inter

Inseguito dal calciomercato Inter come colpo a parametro zero per l’estate, Tiago Djalo ha scelto la Juve. Il difensore portoghese si è espresso così ai microfoni di Dazn.

I PARAGONI – «Sono differente da Tomori, lui è un po’ più forte nel duello, io di più con la palla. Io faccio il mio lavoro però a me piace molto Liliam Thuram che ha giocato qui, abbiamo molte cose similari, sono più vicino a lui. Sono pronto per affrontare il figlio, Marcus? Sempre pronto sì».

LA SCELTA DELLA JUVE – «Ho sentito che la Juve voleva comprarmi e aveva una strategia che è importante per me. Inter? Sono due squadre di qualità ma sentivo che la Juve era il meglio per me. Nella vita bisogna prendere le decisioni e ho fatto la mia, sono contento».

SCUDETTO – «Se ne parla nello spogliatoio? Penso che nessuno ha parlato di scudetto, l’importante è lavorare bene e pensare di vincere la prossima partita, questo è importante. Se iniziamo a pensare allo scudetto penso che non sia buono».

HI SEI CURIOSO DI AFFRONTARE – «Marcus Thuram e Victor Osimhen».

L’INTERVISTA DI TIAGO DJALO A DAZN.

