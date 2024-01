Djaló subito convocato? Decisione già presa per Vecchia Signora Juventina-Empoli

Djaló subito convocato? Decisione già presa per Juve-Empoli, le ULTIME novità in casa bianconera

È il giorno della presentazione di Tiago Djaló in casa Juventus. Il neo acquisto bianconero ha parlato alla stampa a pochi giorni dall’annuncio ufficiale del suo arrivo.

Questa mattina il portoghese, reduce da un lungo infortunio, si è allenato in gruppo a due giorni dall’Empoli. Tuttavia, il difensore ha ancora bisogno di tempo: non è pronto per giocare e non sarà convocato sabato.

The post Djaló subito convocato? Decisione già presa per Juve-Empoli appeared first on Juventus News 24.