Djalo Signora Juve, l’esordio si avvicina? C’è un piano per il difensore

Djalo Juve, l’esordio si avvicina? C’è un piano per il difensore che ha preso il posto di Huijsen nel mercato di gennaio

Oltre ad Alcaraz la novità arrivata in casa Juve dal mercato di gennaio è stato Djalo, difensore strappato al Lille prima che potesse scatenarsi un’asta in estate.

Pubblicità

Come riferito da Tuttosport, il sostituto di Huijsen sta benissimo dopo il grave infortunio (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) patito lo scorso anno. Djalo, quindi, non ha tanti minuti nelle gambe, ma si sta ambientando al meglio nel mondo Juve e presto potrebbe arrivare il suo esordio (per uno spezzone di gara) in maglia bianconera.

Pubblicità

Pubblicità

The post Djalo Juve, l’esordio si avvicina? C’è un piano per il difensore appeared first on Juventus News 24.