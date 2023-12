Djalo Fc Internazionale, intesa raggiunta ma c’è l’insidia Vecchia Signora Juventina per gennaio: la circostanza

Djalo Inter, intesa di massima raggiunta col difensore centrale portoghese ma c’è l’insidia Juve per gennaio: la situazione

Obiettivo principale del calciomercato Inter in difesa, Tiago Djalo potrebbe lasciare il Lille a gennaio. Il club francese spera di poter guadagnare qualcosina e di non perderlo a parametro zero a giugno: ecco perché c’è l’insidia Juve per i nerazzurri.

A riportarlo è il Corriere dello Sport. Anche se il club di Viale della Liberazione ha ormai raggiunto un’intesa di massima con il portoghese, i bianconeri provano a prenderlo subito per una cifra attorno ai 5 milioni di euro. I dirigenti nerazzurri sperano che tutto il lavoro svolto negli scorsi mesi per convincere il calciatore a trasferirsi a zero non risulti vano, e punta su questo per convincere il centrale a resistere alle sirene bianconere.

L’articolo Djalo Inter, intesa raggiunta ma c’è l’insidia Juve per gennaio: la situazione proviene da Inter News 24.