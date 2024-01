Djalò, Di Marzio annuncia: «L’Fc Internazionale ha le idee chiare» #Intervista. Ecco il indiscrezione

Non ha dubbi Gianluca Di Marzio, l’Inter ha le idee chiare su Djalò, ecco il pensiero dell’esperto di calciomercato

Intervenuto direttamente sul proprio sito, Gianluca Di Marzio ha parlato così del calciomercato dell’Inter ed il possibile arrivo di Djalò.

IL COMMENTO – «Le idee nerazzurre sul difensore del Lille sono chiare: l’Inter lo prenderebbe solo a giugno. Resta un’opportunità da cavalcare solo in quella finestra di mercato. Per ora in difesa la squadra di Inzaghi è completa. Del settimo difensore non ne hanno bisogno e non hanno necessità di chiuderne un altro. Quindi opzione Juve, che sta tentando il sorpasso in queste ore, e Atletico Madrid, entrambe per gennaio, rimangono in piedi e dipendono da lui».

