Djaló alla Vecchia Signora Juventina? Ecco la VENDETTA di AD Giuseppe Marotta. “Può arrivare gratis”

Il duello fra Inter e Juventus in questa stagione non conosce confini. Il campo, lo scudetto, certo. Ma anche il mercato. I bianconeri hanno soffiato ai nerazzurri Tiago Djaló, che da tempo aveva un accordo con la Beneamata per approdarvi a giugno. Il portoghese, invece, arriverà alla corte di Allegri già a gennaio.

Secondo Calciomercato.it, Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino un calciatore da tempo seguito dalla Juventus, ovvero Felipe Anderson della Lazio. Il brasiliano, infatti, ha il contratto in scadenza con i biancocelesti a giugno e, nonostante l’offerta in arrivo, potrebbe rifiutare la proposta di prolungamento. Il classe 1993 potrebbe essere un profilo utile per sostituire Alexis Sanchez, destinato all’addio (più in estate che adesso).

L’opinione di Passione Inter

Felipe Anderson è un profilo interessante, che tra l’altro ha fatto male in più di un’occasione all’Inter con gol, assist e grandi prestazioni. Tuttavia, ipotizzare un suo arrivo è complicato. Il motivo? Non solo la concorrenza della Juventus, ma soprattutto il rapporto mai decollato con Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, durante gli anni alla Lazio, chiese la cessione del brasiliano che infatti approdò al West Ham nel 2018. Lotito lo riportò a casa soltanto con l’addio del piacentino e l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, nell’estate 2021.