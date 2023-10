Diffondi Informazione!

Nell’ambito di una decisione cruciale per il panorama calcistico italiano, la Lega Serie A ha confermato oggi che i diritti televisivi per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana rimarranno con Mediaset per i prossimi tre anni. Questa conferma è stata annunciata durante un’Assemblea di Lega Serie A, svoltasi tramite videoconferenza.

Secondo quanto riportato dai media, Mediaset verserà alla Lega un totale di 56 milioni di euro, una cifra che include sia una quota fissa che una variabile. A questa somma, Mediaset aggiungerà ulteriori 2 milioni di euro per coprire i costi fissi. Quindi, nel complesso, la Lega Serie A riceverà un totale di 58 milioni di euro, un significativo aumento rispetto ai 48 milioni di euro dell’accordo precedente.

La decisione di mantenere i diritti televisivi con Mediaset è stata presa dopo un’attenta valutazione delle offerte e delle proposte presentate dalle diverse emittenti televisive. Questa mossa sottolinea l’importanza di garantire stabilità finanziaria e continuità nelle trasmissioni delle competizioni calcistiche italiane.

Oltre alla Coppa Italia, l’accordo include anche la trasmissione della Supercoppa Italiana, un evento altamente anticipato che attira l’attenzione di fan di tutto il mondo.

Mantenersi con Mediaset rappresenta un passo significativo per la Lega Serie A. L’emittente ha dimostrato nel corso degli anni di essere un partner affidabile, offrendo una copertura estesa e di alta qualità delle partite di calcio. Questa collaborazione rafforzerà ulteriormente il rapporto tra la Lega e Mediaset, creando una base solida per il futuro del calcio italiano in televisione.

L’aumento dei diritti TV rappresenta anche un segnale positivo per i club di Serie A, che potrebbero beneficiare finanziariamente da questo accordo rinnovato. Questa iniezione di fondi potrebbe avere un impatto positivo sui club, consentendo loro di investire in giocatori talentuosi, strutture di allenamento avanzate e iniziative per coinvolgere ulteriormente i tifosi.

In conclusione, la conferma dell’accordo con Mediaset per i diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana è una notizia entusiasmante per gli appassionati di calcio e un passo importante verso un futuro calcistico televisivo sostenibile e prospero in Italia.