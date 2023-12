Diritti Tv, Foroni (Amazon): «Abbiamo valutato la Serie A…» #Intervista

Marco Foroni, Business Lead Sports di Amazon Prime Video in Italia ha parlato dei Diritti Tv e della possibilità di acquistare il pacchetto Serie A

Marco Foroni, Business Lead Sports di Amazon Prime Video in Italia ha parlato dei Diritti Tv e della possibilità di acquistare il pacchetto Serie A. Le sue dichiarazioni riportate da Calcio&Finanza:

PAROLE – «Noi valutiamo tutto, quindi abbiamo valutato seriamente anche la Serie A. Non ci sono state per me le condizioni per farlo in questo momento. Però questo non è nè un giudizio sul valore della Serie A, né vuol dire che non saremo mai interessati. E’ solo un’analisi molto razionale».

