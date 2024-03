Dirigenza dell’Fc Internazionale ascoltata dalla commissione antimafia! Ecco il motivo

13:03, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dirigenza dell’Inter ascoltata dalla commissione antimafia! Ecco il motivo e tutti i #particolari della situazione sulla vicenda

Per la prima volta, la dirigenza di un club di Serie A è stata interrogata da una commissione antimafia.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, venerdì scorso a Milano, davanti alla Commissione consiliare antimafia del Comune, sono state convocate due figure di vertice dell’Inter. Il caso è quello della Curva Nord nerazzurra ed i presunti affari e legami assodati con la ‘ndrangheta.

