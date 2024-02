Diffondi Informazione!

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

22′ Punizione per il Milan dalla trequarti: cross in area di Eletu, il pallone, dopo un tocco di testa di un giocatore rossonero, finisce a Sia che segna il 3-0, ma l’arbitro lo annulla per fuorigioco.

12:32

4 Feb 2024

Pubblicità

Go to Source