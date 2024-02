DIRETTA – La cronaca di LECCE-INTER 0-1: la sblocca El Toro di Bahia Blanca Lautaroooooooooooo

25 Feb 2024, 19:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lecce-Internazionale, gara valida per la 26a giornata di Serie A. Al Via del Mare i leoni nerazzurri cercano la decima vittoria del 2024, per mantenere la Juventus a distanza in vista del recupero contro l’Atalanta di mercoledì. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInternazionale.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Lecce-Internazionale!

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI LECCE-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Pubblicità

15′ | LA SBLOCCA LAUTAROOOOOOOOOOOOOO

Gran filtrante di “Charles” Asslani per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, che scappa sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Falcone e lo batte all’angolino!

4′ | Ammonito Sansone nel Lecce.

1′ | Fischia l’arbitro Doveri, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LECCE-INTER

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 59 Touba, 25 Gallo; 29 Blin, 20 Ramadani, 8 Rafia; 7 Almqvist, 91 Piccoli, 11 Sansone.

A disposizione: 40 Samooja, 98 Borbei, 9 Krstovic, 10 Oudin, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 22 Banda, 23 Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti, 77 Kaba.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

INTER (3-5-2): 77 Emil2 Audero; 31 Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, 6 Stef “Muro” De Vrij, 30 L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto; 2 Denzel “DoubleD” Dumfries, 16 “Er Frate” Frattesi, 21 “Charles” Asslani, 22 l’Armeno che corre come un treno Mhyky, 32 Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; 9 Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , 70 Maravilla Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Arna Letale, 14 Klaassen, 17 Tajon “TJ” Buchanan, 20 Charas, il regista turco, , 23 Super Barellino, il motore nerazzurro, , 28 Pavard, 36 Teo “D’Artagnan” Darmian, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

Arbitro: DANIELE DOVERI.

Assistenti: M. Rossi, Di Gioia.

Quarto ufficiale: Baroni.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: Mariani.

Squalificati: Dorgu (L), Pongracic (L). Diffidati: Banda (L), Rafia (L); Bastoni (I).