DIRETTA – La cronaca di INTER-SALERNITANA 0-0: inizia il match!

Inter-Salernitana, gara valida per la 25a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria per allungare a +10 sulla Juventus. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Salernitana!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-SALERNITANA

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

1′ | Fischia l’arbitro Piccinini, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SALERNITANA (3-4-1-2): 13 Ochoa; 4 Pasalidis, 5 Boateng, 24 Pellegrino; 59 Zanoli, 26 Basic, 18 L. Coulibaly, 6 Sambia; 87 Candreva; 10 Dia, 33 Tchaouna.

A disposizione: 56 Costil, 62 Allocca, 7 Martegani, 9 Simy, 11 Gomis, 14 Weissman, 20 Kastanos, 25 Maggiore, 44 Manolas, 55 Vignato, 99 Legowski.

Allenatore: Fabio Liverani.

Arbitro: MARCO PICCININI.

Assistenti: Cecconi, C. Rossi.

Quarto ufficiale: Camplone.

VAR: Serra.

Assistente VAR: Valeri.

Diffidati: Bastoni (I); Gyomber, Kastanos (S).

Squalificati: Bradaric (S).