DIRETTA – La cronaca di INTER-ATLETICO MADRID 0-0: esce Big Markus Thuram per indisponibilità

Inter-Atletico Madrid, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi cercano una vittoria che possa portare un vantaggio in vista della gara di ritorno al Wanda Metropolitano. A partire dalle ore 21, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Altetico Madrid!

CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-ATLETICO MADRID

55′ | Lino evita Darmian in uno contro uno, triangola con Griezmann e poi calcia fuori.

54′ | Altro cambio Atletico: esce Saul, entra Morata.

52′ | Ammonito Hermoso per uno step on foot da dietro su Barella.

48′ | Grande occasione per Arnautovic che arriva in mezza rovesciata a provare a realizzare su cross di Dimarco, palla alta.

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

45′ | E cambia anche l’Atletico Madrid: esce Gimenez, entra Savic.

45′ | Primo cambio obbligato per l’Inter: esce Thuram infortunato, entra Arnautovic.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale, primo tempo molto tattico ed equilibrato con qualche fiammata nerazzurra in ripartenza.

43′ | Altra ripartenza ben condotta dall’Inter che porta Thuram a calciare dal limite ma Oblak para centrale.

38′ | Clamoroso errore di De Paul che lancia Thuram in contropiede, appoggio a Lautaro che arriva al limite dell’area coi centrali vicini, prova a calciare ma il tiro è debole e deviato.

36′ | Lautaro anticipa di testa Gimenez su cross di Barella ma il tiro è centrale.

32′ | Lancio di Pavard che trova la sponda di testa di Thuram, Lautaro si avventa sul pallone tentando un destro di prima che finisce alto.

15′ | Tocco di mano molto dubbio di Molina in area, l’arbitro non interviene e il VAR rimane silente.

12′ | Lunghissima azione dell’Atletico che arriva a calciare con Lino ma il suo destro a giro è largo.

1′ | Fischia l’arbitro Kovacs, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-ATLETICO MADRID

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): 13 Oblak; 20 Witsel, 2 Gimenez, 22 Hermoso; 16 Molina, 5 De Paul, 5 Koke, 8 Saul, 12 Lino; 14 Llorente, 7 Griezmann.

A disposizione: 1 Moldovan, 31 Antonio Gomis, 4 Gabriel, 9 Depay, 10 Correa, 15 Savic, 17 Riquelme, 18 Vermeeren, 19 Morata, 23 Reinildo, 24 Barrios.

Allenatore: Diego Pablo Simeone.

Arbitro: István Kovács (ROM).

Assistenti: Marinescu, Artene (ROM).

Quarto ufficiale: Feșnic (ROM).

VAR: Fritz (GER).

Assistente VAR: Popa (ROU).