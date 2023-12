DIRETTA Fc Internazionale-Bologna 0-0: i voti in DIRETTA

L’Inter sfida il Bologna in gara secca per gli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione che i nerazzurri vincono da due anni consecutivi. Simone Inzaghi cerca il tris e sfida la sorprendente squadra di Thiago Motta, quarta in classifica in Serie A e capace di fermare la capolista sul pareggio a ottobre.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

AUDERO 6 – Dimostra capacità di governare l’area di rigore con un’uscita quasi al limite dell’area, in occasione di una punizione avversaria.

BISSECK 6,5 – Di certo l’esuberanza non gli manca, al punto da esagerare in alcuni casi, cercando la soluzione più difficile. Fa valere il fisico in entrambe le fasi, ci aggiunge un paio di buone letture difensive.

ACERBI 6 – Van Hooijdonk non lo impensierisce mai, si “limita” a dirigere la difesa.

BASTONI 6 – Non è mai costretto a correre all’indietro, spinge come di consueto ma non riesce a mettere dentro la palla giusta, quando arriva sul fondo.

DARMIAN 6,5 – Fondamentale nel tenere alta la squadra in avvio con un pressing feroce sugli esterni di Thiago Motta.

FRATTESI 6,5 – Fallisce un tap-in alla portata su angolo di Asllani nel primo tempo, spreca un cross di Bastoni nella ripresa. Ma è sempre presente nella gara. Bravo nella specialità della casa: l’inserimento in area. Solo un grande intervento di Ravaglia gli nega l’1-0. Ottimo in fase di interdizione, recupera diversi palloni mostrando la consueta grinta.

ASLLANI 6 – Coraggioso e propositivo in avvio, poi sparisce un po’ dal gioco.

KLAASSEN 6,5 – Letteralmente un altro giocatore. Si presenta con un gran destro respinto da Ravaglia, nei minuti successivi non demorde, proponendosi sempre come soluzione e facendo finalmente vedere la qualità mostrata negli anni di Ajax.

CARLOS AUGUSTO 6,5 – Tiene alto il pressing e sfonda spesso e volentieri, come in occasione della gran palla a Frattesi dopo un esaltante controllo di testa in corsa.

LAUTARO 6,5 – Sempre al centro della manovra offensiva, si muove costantemente offrendo soluzioni continue ai compagni. Ruba palla a Lykogiannis e si appresta a involarsi in area, costringendo l’avversario all’ammonizione.

ARNAUTOVIC 5,5 – Cicca una conclusione in area in avvio di gara. Ci mette la buona volontà, è utile da perno come appoggio ai compagni, ma non impensierisce mai davvero la difesa del Bologna. Grave l’errore del secondo tempo: legittimo che non serva Lautaro, ma il secondo controllo è di troppo. Il tiro, pure peggio. Molto peggio.

ALL. INZAGHI 6,5 –