DIRETTA Champions, Fc Internazionale-Atletico Madrid: segui la cronaca DIRETTA del match

Pubblicità

L’Inter di Simone Inzaghi gioca contro l’Atletico Madrid di Simeone negli ottavi di Champions League. Segui la cronaca Live del match in Diretta L’Inter riceve l’Atletico Madrid a San Siro in una gara valida come andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida sulla carta molto equilibrata tra due squadre che puntano ad … Leggi tutto

Pubblicità

Pubblicità

Il post DIRETTA Champions, Inter-Atletico Madrid: segui la cronaca LIVE del match è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.