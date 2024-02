22:47, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dionisi esonerato dal Sassuolo: aveva inflitto la prima sconfitta stagionale alla Juve. Fatale il ko per 2-3 con l’Empoli

Dionisi è stato esonerato dal Sassuolo. Fatale, per l’allenatore, è stato il ko per 2-3 con l’Empoli di ieri. A settembre Dionisi era stato il primo a infliggere una sconfitta alla Juve in questa stagione, battendo i bianconeri per 4-2.

Questo il comunicato del Sassuolo sull’esonero del tecnico.

COMUNICATO – «L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera U19 Emiliano Bigica».

