Dionisi a DAZN: «Non possiamo essere soddisfatti, ecco perchè»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato nel post-partita della gara persa a San Siro contro il Milan: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha dichiarato:

«Dobbiamo prendere il positivo però accettare il risultato. Non possiamo accettare di fare una partita equilibrata a San Siro contro il Milan e ottenere un risultato non positivo. Prendo tutto, bisogna essere tutti compatti. Se non scindiamo classifica, risultato e prestazione facciamo un errore. Siamo concreti, penso alla squadra e dove può migliorare in funzione della prossima partita. Non si può essere contenti per aver perso a San Siro dopo aver fatto una partita giusta in cui meritavamo di più. Dobbiamo essere autocritici, farci una critica costruttiva per crescere».

