Diomande #Juve, un gigante per la difesa: così può arrivare senza sacrificare i big

10:04, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Diomande Juve, un nuovo gigante per la difesa è l’obiettivo dei bianconeri: il piano per acquistarlo senza sacrifici

C’è anche Ousmane Diomande nel mirino della Juve, intenzionata nei prossimi mesi a ritoccare ulteriormente il reparto difensivo con l’aggiunta di nuovi giovani profili. Tra i preferiti c’è proprio quello dell’ivoriano, valutato 40 milioni di euro dallo Sporting Lisbona.

Una cifra certamente importante, ma che da Torino proveranno ad abbassare con l’inserimento di contropartite come Kaio Jorge. Il brasiliano piace alla formazione lusitana e potrebbe essere per questo sacrificato, così da evitare di andare a toccare big come Bremer. Lo scrive Tuttosport.

