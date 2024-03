Dimissioni Sarri, ora è #OFFICIAL #NEWS: l’ex #Juve lascia la Lazio

11:16, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dimissioni Sarri, arriva anche l’ufficialità: l’ex tecnico della Juve lascia la panchina della Lazio. Il comunicato

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Il club biancoceleste, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato le dimissioni dell’ex Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello».

Pubblicità

The post Dimissioni Sarri, ora è UFFICIALE: l’ex Juve lascia la Lazio appeared first on Juventus News 24.