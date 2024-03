Dimissioni Sarri, arriva la decisione della Lazio. Le #ULTIMISSIME #NEWS sull’ex tecnico #Juve

17:30, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dimissioni Sarri, ecco la decisione della Lazio. Le ultimissime sulla situazione legata al tecnico toscano ex Juve

Notizia del giorno è sicuramente quella delle dimissioni di Maurizio Sarri da tecnico della Lazio. L’ex allenatore di S.S.C. Napoli e Juve rinuncia al suo ruolo e lascia scoperta la panchina biancoceleste.

Dimissioni che il club ha scelto di accettare, lasciando andare Sarri dopo 3 stagioni alla guida della squadra.

