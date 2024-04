Dimash #GOLeador, numeri ##Record, ecco l’approfondimento: è il miglior difensore in #Serie A per un dato! #Incredibile

2 Apr 2024, 09:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Dimash, il ragazzo della Curva Nord, goleador, numeri #record: è il miglior difensore in Serie A per un dato! Le statistiche realizzative dopo Internazionale Empoli F.C. «Solito Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , l’esterno goleador», è il #commento #tecnico di Tuttosport nell’indagine dopo Internazionale Empoli F.C. di ieri. L’esterno nerazzurro si è ripetuto ancora una volta contro i toscani, ancora una volta con un gran gol (come quello […]

