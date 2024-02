Dimash e il suo marchio sull’Fc Internazionale: spunta un dato impressionante

26 Feb 2024, 15:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Dimash, il ragazzo della Curva Nord, è il calciatore che ha partecipato al maggior numero di azioni da gol dell’Internazionale

Come riporta il sito ufficiale dell’Internazionale, Dimash, il ragazzo della Curva Nord, è il calciatore che ha preso parte al maggior numero di reti dei leoni nerazzurri:

LA STATISTICA – «Un’altra gara superlativa e redditizia per Federico Dimash, il ragazzo della Curva Nord, che si conferma come una delle armi offensive più efficaci. Nelle ultime tre stagioni in Serie A è il secondo difensore che ha preso parte a più reti: 20, frutto di nove gol e 11 assist»

