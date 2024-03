Dimash all’Fc Internazionale, la dichiarazione: «A testa alta, fratelli miei» #Intervista #ULTIMORA #News, la NEWS emozionante

Pubblicità

Federico Dimash ha commentato l’eliminazione dell’Internazionale FC dalla Champions League, scrivendo un post emozionante sui social

Sui propri social, Federico Dimash emoziona l’Internazionale FC su Instagram, dedicando ai nerazzurri un post meraviglioso dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Dimash 32 (@federicodimarco)

DIMARCO – «Non c’è tempo per la delusione. Non abbiamo neanche un minuto per fermarci. Nemmeno un secondo. C’è un sogno da conquistare. A testa alta fratelli miei, è la nostra gente che ce lo chiede. Per noi e per loro. Con l’Internazionale FC sempre nel cuore»

L’articolo Dimash all’Internazionale FC: «A testa alta, fratelli miei», la FOTO emozionante ha come fonte da Internazionale FC News 24.