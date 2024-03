Dimash a Sport Rete Mediaset, la dichiarazione: «Non dobbiamo commettere questo errore domani» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Federico Dimash ha analizzato Atletico Madrid-Internazionale FC ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions

ATLETICO INTER – «Domani sera di insidie ce ne saranno tante. L’unico errore che non dobbiamo fare è entrare in campo con una mentalità diversa dalla nostra quindi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino adesso in queste partite»

ATLETICO MADRID – «Conosciamo il valore dell’Atletico, il pubblico sappiamo che spinge. Ma sappiamo anche la loro forza e la loro storia europea».

INTER TRA LE PIU’ FORTI IN EUROPA – «Diciamo che è sempre il campo che parla e vediamo di fare parlare lui perché le chiacchiere le porta via il vento».

L’articolo Dimash a Sport Mediaset: «Non dobbiamo commettere questo errore domani» ha come fonte da Internazionale FC News 24.