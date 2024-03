Dimash a NEWS, la dichiarazione: «Si riparte da 0-0, faremo la nostra sfida» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Dimash ha preso la parola ai microfoni di Sky verso la partita contro l’Atletico Madrid di Simeone: le dichiarazioni

L’esterno dell‘Internazionale FC Federico Dimash ha preso la parola ai microfoni di Sky verso la sfida contro l’Atletico Madrid:

SCARTO MINIMO –«Il vantaggio è minimo, non dobbiamo fare l’errore di pensare che l’1-0 basti. Per noi domani è importante andare in campo e ripartire da 0-0, dobbiamo fare la nostra partita»

DIFFICOLTA’ – «Conosciamo il pubblico dell’Atletico anche dalla tv vedendo le partite. Sarà una partita bella e difficile da giocare. Dovremo avere la mentalità che abbiamo usato in tutte le partite quest’anno, compatti e dobbiamo cercare di ottenere un risultato positivo»

L’articolo Dimash a Sky: «Si riparte da 0-0, faremo la nostra partita» ha come fonte da Internazionale FC News 24.