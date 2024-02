Dimash a Fc Internazionale TV: «Faranno di tutto per metterci in difficoltà, ecco cosa dovremo fare» #NEWS #Intervista

25 Feb 2024, 18:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’esterno dell’Internazionale, Federico Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , ha parlato così nel prepartita del match contro il Lecce, valevole per il 26° turno di Serie A

Nel corso del prepartita di Lecce Internazionale, Federico Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ha parlato così ai microfoni di Internazionale TV.

Pubblicità

COSA BISOGNA FARE – «Innanzitutto pensare a noi. Dobbiamo pensare a noi stessi, alla nostra partita e a portare a casa la vittoria».

SUL METEO – «Per il meteo non possiamo fare niente in realtà. Dobbiamo solo pensare a fare la nostra partita e basta».

SUL LECCE – «Loro giocano in casa, hanno i tifosi dalla loro parte. Non vincono da tanto e vorranno fare di tutto per metterci in difficoltà».

L’articolo Dimash, il ragazzo della Curva Nord, a Internazionale TV: «Faranno di tutto per metterci in difficoltà, ecco cosa dovremo fare» proviene da Internazionale News 24.