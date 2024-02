Pubblicità

Federico Dimarco ha scritto un messaggio toccante sui social, a margine della vittoria dell’Inter con l’Atletico Madrid

E’ tutta per Andy Brehme la vittoria dell’Inter in Champions League contro l’Atletico Madrid, come scrive Federico Dimarco sui social, a margine del triplice fischio.

DEDICA DIMARCO – Una notte con i nostri colori Una partita giocata da squadra, con una mentalità da Inter. La stessa che aveva Andy Brehme

